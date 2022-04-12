В Вильнюсе решили увольнять учителей за поддержку России

В столице Литвы Вильнюсе будут увольнять учителей за публичную поддержку России. Как сообщает ТАСС, меру решили принять после того, как в соцсетях некоторых педагогов появились посты с признаками «поддержки российского режима».

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Также к чиновникам начала поступать информация об учителях, которые во время уроков излагают свое позитивное отношение к России. Чтобы выявлять учителей, которые поддерживают Москву, администрация Вильнюса хочет привлечь родителей.

«Призываем школы и родительские комитеты информировать самоуправление о каждом подобном случае», — сообщили в мэрии.