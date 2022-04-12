В Вильнюсе решили увольнять учителей за поддержку России

В столице Литвы Вильнюсе будут увольнять учителей за публичную поддержку России. Как сообщает ТАСС, меру решили принять после того, как в соцсетях некоторых педагогов появились посты с признаками «поддержки российского режима».
Также к чиновникам начала поступать информация об учителях, которые во время уроков излагают свое позитивное отношение к России. Чтобы выявлять учителей, которые поддерживают Москву, администрация Вильнюса хочет привлечь родителей.
«Призываем школы и родительские комитеты информировать самоуправление о каждом подобном случае», — сообщили в мэрии.
Кроме того, сейчас власти ведут консультации с юристами, чтобы заранее подготовить правовую основу увольнения работников. Также в мэрии хотят найти законные основания, чтобы помешать педагогам после увольнения по собственному желанию трудоустроиться в других учебных заведениях.