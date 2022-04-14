В КНР очередной суточный максимум случаев заражения COVID

Китайские власти за минувшие сутки выявили 29 411 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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У 3 020 заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19 (повышенная температура, кашель, недомогание). Из них 21 прибыл из-за рубежа, 2 999 выявлены в стране. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2 573) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325).

Остальные 26 391 человек - бессимптомные носители заболевания, из них 73 прибыли из-за границы, 26 318 случаев зафиксировано внутри страны. Наибольшее число бессимптомных больных выявлено в Шанхае (25 146), в провинции Цзилинь (674) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (129).