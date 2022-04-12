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14 минут назад

В НАТО назвали результат российской спецоперации на Украине

Алиса Селезнёва

Главным результатом российской спецоперации на Украине стало усиление НАТО у границ России. Об этом заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, пишет «Лента.ру».

В НАТО назвали «главный результат» конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

По словам Бауэра, продолжаются поставки альянса на Украину, стране передается «все необходимое для выживания».

При этом адмирал подтвердил неизменность позиции НАТО об отказе от непосредственного участия в российско-украинском конфликте.

НАТО не требует от стран участниц поставлять оружие Украине, это является добровольным решением суверенных правительств, заверил председатель военного комитета альянса.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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В марте в НАТО сообщили, что создадут дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Отмечалось, что такой шаг предпринимают в ответ на российскую спецоперацию. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс.

При этом страны ЕС согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

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