Украинские беженцы устроили протест против «Ашана» в Польше

Украинские беженцы в Польше устроили протест против «Ашана» из-за того, что компания не ушла с российского рынка. Как сообщает URA.RU, демонстрация мешала полякам посещать магазин и в ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Фото: Reuters Reuters

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что около десятка людей с украинскими флагами и плакатами встали у входа в магазин. При этом украинцы отказались уходить и стали спорить с правоохранителями, которые пытались уговорить демонстрантов не мешать покупателям.

Напомним, что ранее ретейлер «Ашан» заявил, что его подразделение «Ашан Россия» не собирается останавливать работу в РФ из-за санкций и сейчас действует в штатном режиме.