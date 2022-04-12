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16 минут назад

Украинские беженцы устроили протест против «Ашана» в Польше

Елена Прошина

Украинские беженцы в Польше устроили протест против «Ашана» из-за того, что компания не ушла с российского рынка. Как сообщает URA.RU, демонстрация мешала полякам посещать магазин и в ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Украинские беженцы устроили протест против «Ашана» в Польше
Фото: ReutersReuters

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что около десятка людей с украинскими флагами и плакатами встали у входа в магазин. При этом украинцы отказались уходить и стали спорить с правоохранителями, которые пытались уговорить демонстрантов не мешать покупателям.

Украинские беженцы пожаловались на условия в Германии

Напомним, что ранее ретейлер «Ашан» заявил, что его подразделение «Ашан Россия» не собирается останавливать работу в РФ из-за санкций и сейчас действует в штатном режиме.

Такое решение осудили в Украине, а через некоторое время на сайте местного филиала появилось сообщение, что организация «изолирует российский офис», прекратив инвестиции и поставки в РФ. «Ашан» почти сразу же его опроверг, отметив, что таких планов у организации нет.

В мире,Ашан,
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