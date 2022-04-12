Польша предъявила претензии в отношении школы при посольстве РФ

Польское руководство продолжает предъявлять претензии в отношении ряда российских дипломатических объектов, включая среднюю школу при посольстве. Об этом заявил во вторник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире проекта "Соловьев Live".

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"Предъявляются аналогичные претензии в отношении здания нашей средней школы при посольстве. А это здание, в отличие от захваченного [вчера] объекта, используется на постоянной основе. Там живут наши учителя и сотрудники школы. Сейчас там временно занятия по соображениям безопасности ведутся в дистанционном режиме, но это объект, который используется и нам нужен. Есть несколько других объектов, на которые предъявляются аналогичные претензии", - сказал он.

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Посол отметил, что с российской стороны данные действия изучаются на предмет ответных мер.

"В Москве коллеги эту ситуацию внимательно изучают, с реакцией не спешим, но она рано или поздно последует", - добавил он.

В понедельник представители властей польской столицы вошли в принадлежащий России жилой комплекс на улице Яна III Собеского. Специалисты обследовали его техническое состояние. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, у здания дежурила полиция, на территории и у входа находились люди в ярких жилетах.

Посольство РФ в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за противоправных действий властей. В ней дипломаты заявили о том, что участок, на котором находится объект, предоставлен РФ польскими властями по соглашению еще в 1970-е гг. Здания и инфраструктура были построены на этом участке еще советской стороной для дипломатических целей, и, соответственно, они являются объектом российской дипломатической недвижимости, сказал российским журналистам посол РФ в Польше Сергей Андреев.