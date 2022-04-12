В Израиле разгорается скандал из-за подарков китайского посольства

В подарке, который посольство Китая преподнесло одному из израильских министров, был обнаружен подозрительный предмет, похожий на прослушивающее устройство, сообщает армейское радио «Галей ЦАХАЛ», ссылаясь на источники в органах безопасности Израиля.

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«ШАБАК расследует подозрения в наличии подслушивающего устройства в подарке одному из израильских чиновников от Китайского посольства. Упаковка, полученная министром, включала термокружки, и одна из них содержала подслушивающий компонент», — рассказало издание.

В сообщении отмечается, что в данный момент подарки, полученные израильскими официальными лицами, изъяты и переданы органам безопасности для дальнейшей проверки.

Источники в органах безопасности сообщают, что ситуация требует дополнительного изучения.