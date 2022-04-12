Американцы начали сверлить бензобаки и воровать бензин из-за скачка цен

Средняя цена на бензин в США по-прежнему превышает 4,10 доллара за галлон (чуть меньше четырех литров), поэтому некоторые отчаявшиеся американцы воруют бензин на заправках - для личного использования и для перепродажи. Об этом сообщает The National Interest.

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По данным CBS News, полиция Флориды ранее арестовала членов преступной группировки, которые украли бензин на сумму 60 тысяч долларов со станций в районе Тампы.

Некоторые преступники начали сверлить отверстия в бензобаках, чтобы перекачать топливо.

«Я поехал за продуктами и остановился на заправке. Начал заправляться газом и он начал просто идти во все стороны. Я осмотрел машину и заметил, что под бензобаком дыра», - рассказал Ник Труильо из Атланты, штат Джорджия.

«Поврежденный бензобак обойдется намного дороже, чем слитый из него бензин. Мы рекомендуем вам парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров», - заявили в местном полицейском департаменте.

The National Interest отмечает, что после недель повышенных цен на газ по всей стране «может наступить столь необходимое облегчение». Третью неделю подряд средняя цена на газ в США медленно снижается, упав примерно на восемь центов по сравнению с неделей ранее и на двадцать три цента по сравнению с месяцем назад.