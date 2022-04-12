Китай заявил, что США обостряют конфликт на Украине

«Действия США и НАТО довели уровень трений между Россией и Украиной до критической точки. Американская сторона не стала принимать конкретные меры для снижения эскалации, а, наоборот, подливает масла в огонь и обостряет конфликт, заставляя другие страны выбрать сторону», — цитирует его ТАСС.