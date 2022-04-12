В Раде предложили запретить российскую музыку

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах. Об этом пишет РИА Новости.

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Авторами этой инициативы выступили депутаты от «Европейской солидарности» София Федина, Ирина Фриз, Ирина Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка и Виктория Сюмар.

В законопроекте предлагается запретить песни и музыку в исполнении граждан России и «резидентов государства-агрессора» на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах.

«На период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации», - отмечается в тексте документа.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».