В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
14 минут назад

Украинские беженцы пожаловались на условия в Ганновере

Мария Иванова

Агентство «Ура.ру» рассказало, что украинские беженцы пожаловались на условия жизни в Ганновере. По их словам, людей обещали разместить в квартирах, но им пришлось жить в палатках.

Украинские беженцы пожаловались на условия в Германии
Фото: ReutersReuters

Беженцы рассказывают об этом в комментариях Telegram-канала «Беженцы Украины Германия».

Один из пользователей поинтересовался, когда отправляется поезд из польского Перемышля в Ганновер.

«Ганновер лучше не ехать нет условий для проживания», - ответили ему (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Квартиру не дали как обещают? И выплаты тоже! Мы живем в палатках! Без условий! Я думаю ничего и не будет!» - добавила другая пользовательница.

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули более 4,5 млн человек.

Украинских беженцев в Польше начали выгонять из убежищ

К 9 апреля в Польшу прибыли почти 2,6 млн беженцев, в Румынию - около 687 тыс. человек, в Венгрию - более 419 тыс., в Молдавию - почти 411 тыс., в Словакию - около 314 тыс. В Россию отправились более 404 тыс. украинских беженцев.

В мире,ООН,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители