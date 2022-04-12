Украинские беженцы пожаловались на условия в Германии

Агентство «Ура.ру» рассказало, что украинские беженцы пожаловались на условия жизни в Ганновере. По их словам, людей обещали разместить в квартирах, но им пришлось жить в палатках.

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Беженцы рассказывают об этом в комментариях Telegram-канала «Беженцы Украины Германия».

Один из пользователей поинтересовался, когда отправляется поезд из польского Перемышля в Ганновер.

«Ганновер лучше не ехать нет условий для проживания», - ответили ему (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Квартиру не дали как обещают? И выплаты тоже! Мы живем в палатках! Без условий! Я думаю ничего и не будет!» - добавила другая пользовательница.

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули более 4,5 млн человек.