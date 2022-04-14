Индия заявила о сотрудничестве с Россией и США

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 апреля. /ТАСС/. Нью-Дели считает, что другие страны могут иметь свой взгляд на ситуацию с правами человека в Индии, но при этом Индия имеет свой взгляд на ситуацию с правами человека в других странах, в том числе в Соединенных Штатах. Об этом заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который находится с визитом в США.

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"Я бы сказал, что мы также учитываем наши взгляды на ситуацию с правами человека в других нациях, в том числе в Соединенных Штатах. Поэтому мы занимаемся вопросами прав человека, когда они возникают в этой стране [в США], особенно когда они касаются нашего сообщества", - цитирует в четверг Джайшанкара информационное агентство Press Trust of India. Глава МИД Индии отметил, что днем ранее как раз произошел такой случай. Речь, по всей видимости, идет о нападении на двух сикхов - выходцев из Индии в районе Ричмонд-Хиллз в Нью-Йорке. Полиция предполагает, что это могло быть нападение на почве расовой ненависти. 10 днями ранее в этом же месте также было отмечено нападение на выходца из Индии.

"Люди имеют право на собственные взгляды на нас. Но у нас в равной степени есть право иметь свой взгляд на их точку зрения и на их интересы, а также лоббистские силы и группы влияния, которые направляют это", - добавил Джайшанкар.