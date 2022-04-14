Индия заявила о сотрудничестве с Россией и США

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1 час назад

В Индии заявили, что имеют свой взгляд на ситуацию с правами человека в США

ТАССиещё 7

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 апреля. /ТАСС/. Нью-Дели считает, что другие страны могут иметь свой взгляд на ситуацию с правами человека в Индии, но при этом Индия имеет свой взгляд на ситуацию с правами человека в других странах, в том числе в Соединенных Штатах. Об этом заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который находится с визитом в США.

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Фото: ReutersReuters

"Я бы сказал, что мы также учитываем наши взгляды на ситуацию с правами человека в других нациях, в том числе в Соединенных Штатах. Поэтому мы занимаемся вопросами прав человека, когда они возникают в этой стране [в США], особенно когда они касаются нашего сообщества", - цитирует в четверг Джайшанкара информационное агентство Press Trust of India. Глава МИД Индии отметил, что днем ранее как раз произошел такой случай. Речь, по всей видимости, идет о нападении на двух сикхов - выходцев из Индии в районе Ричмонд-Хиллз в Нью-Йорке. Полиция предполагает, что это могло быть нападение на почве расовой ненависти. 10 днями ранее в этом же месте также было отмечено нападение на выходца из Индии.

"Люди имеют право на собственные взгляды на нас. Но у нас в равной степени есть право иметь свой взгляд на их точку зрения и на их интересы, а также лоббистские силы и группы влияния, которые направляют это", - добавил Джайшанкар.

Слова индийского министра иностранных дел стали ответом на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который на пресс-конференции в понедельник сказал, что Вашингтон наблюдает за некоторыми недавними "событиями в Индии, включая рост нарушений прав человека со стороны некоторых правительственных, полицейских и тюремных чиновников". Блинкен не разъяснил, что конкретно он имеет в виду.

В мире,Энтони Блинкен,
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