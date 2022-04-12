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1 час назад

Огромная белуга попала на видео в Канаде

Александр Кузьмин

В Канаде на камеру попала огромная белуга. Гигантскую рыбу заметили недалеко от берега. Соответствующие кадры появились в Сети.

Краснокнижная белуга относится к семейству осетровых и является второй по величине среди костных рыб. По размерам ее опережает только луна-рыба. Пресноводная рыба может вырасти до 4,2 метров в длину и достичь в массе полторы тонны.

Известно также, что белуга является долгоживущей рыбой, которая достигает возраста 100 лет. Она способна нереститься много раз во время своей жизни.

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