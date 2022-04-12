Огромная белуга попала на видео в Канаде

В Канаде на камеру попала огромная белуга. Гигантскую рыбу заметили недалеко от берега. Соответствующие кадры появились в Сети.

Краснокнижная белуга относится к семейству осетровых и является второй по величине среди костных рыб. По размерам ее опережает только луна-рыба. Пресноводная рыба может вырасти до 4,2 метров в длину и достичь в массе полторы тонны.