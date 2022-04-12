«Разрыв единого фронта ЕС»: мировые СМИ о переговорах Путина и Нехаммера

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели короткие переговоры в Ново-Огареве. СМИ рассказали, что в Европе австрийского канцлера раскритиковали, так как с помощью его визита российская власть попытается показать, что Россия не изолирована.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет Financial Times, Нехаммер заявил, что у него «не сложилось положительного впечатления» о его переговорах с Путиным. Канцлер заявил, что это были «прямые, открытые и жесткие» переговоры, которые продлились 75 минут. Это была первая встреча лицом к лицу между Путиным и европейским лидером с начала украинского кризиса.

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«Есть риск разрыва до сих пор единого фронта Европы, США и их союзников в том, чтобы Москва выглядела дипломатически изолированной», - отмечает издание.

Переговоры велись на русском языке с помощью переводчика, несмотря на то, что Путин свободно говорит по-немецки, отмечает FT.

Газета подчеркнула, что «визит, который застал врасплох многих европейских союзников, произошел в то время, когда Россия стремится усилить свое присутствие на Украине перед наступлением на востоке страны».

После завершения закрытых переговоров Нехаммер объяснил, что считал своим «долгом» прилететь в Москву и «сделать все от него зависящее».

«Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания», - подчеркнул он.

Австрийские дипломатические источники заявили, что не питают иллюзий по поводу успеха миссии канцлера, но считают визит необходимым из-за «уникальных отношений» Австрии с Россией. Австрия, которая не входит в НАТО и официально является нейтральной в соответствии со своей Конституцией, «давно стремится стать мостом между европейскими и российскими интересами не в последнюю очередь из-за своих исторических связей с Москвой».

Во время встречи Нехаммер призвал Путина отказаться от дальнейшей эскалации.

«Я также недвусмысленно заявил президенту Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине продолжают гибнуть люди. ЕС как никогда сплочен в этом вопросе», - сказал политик.

Австрийская канцелярия не предоставила отчет о реакции Путина на заявления канцлера, но член делегации заявил FT, что Путин «повторил исторические обиды по поводу вмешательства Запада в дела России». Также российский президент назвал обвинения в убийствах мирных жителей в Буче «украинской провокацией».

В то же время он признал ущерб, который санкции наносят российской экономике, но сказал, что урегулирование конфликта на Донбассе гораздо важнее.

Как отмечает CNN, Нехаммер рассказал, что «было ясно - российский президент по-прежнему питает доверие» к продолжающимся переговорам между Россией и Украиной в Турции.

Нехаммер передал Путину, что глава Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с ним, но Путин это никак не прокомментировал, сообщил CNN австрийский чиновник.

Süddeutsche Zeitung рассказала, что в Европе Нехаммера раскритиковали многие.

«Говорили, что он предлагает Путину сцену, на которой тот продемонстрирует русским, что Москва ни в коем случае не изолирована. Нехаммер не имеет никакого контроля над тем, как российская пропаганда использует его визит», - процитировала газета опасения европейцев.

Известный политолог и эксперт по России Герхард Манготт заявил, что не считает визит «хорошим решением», так как у РФ будет власть над фотографиями с этой встречи и тем, как их использовать.