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1 час назад

Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам

ТАСС

Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ведомства.

Шри-Ланка объявила дефолт
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

"Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований", - говорится в документе.

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Отмечается, что дефолт объявлен по "всем облигациям, выпущенным на международных рынках, по всем двусторонним кредитным обязательствам, кроме своповых" договоренностей между ЦБ Шри-Ланки и других стран. Также выплаты остановлены по кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или иными кредитными организациями.

Минфин отмечает, что "данные меры являются чрезвычайными и последним способом предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране". "Комплексная реструктуризация долга сейчас видится неизбежной. Дальнейшая задержка может привести к необратимым последствиям для экономики Шри-Ланки и нанести потенциально неисправимый ущерб держателям внешних долговых бумаг государства", - отмечается в документе.

Власти намерены в тесном сотрудничестве с МВФ разработать программу реструктуризации экономики для ее "полного восстановления" и сделать это "как можно скорее". В качестве причин негативных процессов в экономике и невозможности обслуживать внешний долг ведомство указывает влияние пандемии и последствия ситуации на Украине.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Такое положение привело к росту инфляции, уровень которой в марте составил 17%. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $35 млрд.

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