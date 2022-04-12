Шри-Ланка объявила дефолт

Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ведомства.

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"Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований", - говорится в документе.

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Отмечается, что дефолт объявлен по "всем облигациям, выпущенным на международных рынках, по всем двусторонним кредитным обязательствам, кроме своповых" договоренностей между ЦБ Шри-Ланки и других стран. Также выплаты остановлены по кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или иными кредитными организациями.

Минфин отмечает, что "данные меры являются чрезвычайными и последним способом предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране". "Комплексная реструктуризация долга сейчас видится неизбежной. Дальнейшая задержка может привести к необратимым последствиям для экономики Шри-Ланки и нанести потенциально неисправимый ущерб держателям внешних долговых бумаг государства", - отмечается в документе.

Власти намерены в тесном сотрудничестве с МВФ разработать программу реструктуризации экономики для ее "полного восстановления" и сделать это "как можно скорее". В качестве причин негативных процессов в экономике и невозможности обслуживать внешний долг ведомство указывает влияние пандемии и последствия ситуации на Украине.