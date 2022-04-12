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3 часа назад

МИД ДНР: СММ ОБСЕ должна прекратить свою деятельность в ДНР до 30 апреля

ТК «Звезда»иещё 1

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории ДНР до 30 апреля. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале МИД ДНР.

В Донецке сообщили, что ОБСЕ должна прекратить свою деятельность в ДНР
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Деятельность Миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ», - сказала Никонорова.

В сообщении отмечено, что все необходимые действия со стороны СММ ОБСЕ по прекращению деятельности на территории Республики должны быть совершены до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что министерство госбезопасности Луганской Народной Республики задержало сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в госизмене.

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