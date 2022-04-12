В Донецке сообщили, что ОБСЕ должна прекратить свою деятельность в ДНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории ДНР до 30 апреля. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале МИД ДНР.

Фото: Global Look Press Global Look Press

«Деятельность Миссии не должна продолжаться на территории Республики, поскольку и политическая реальность изменилась – Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ», - сказала Никонорова.

В сообщении отмечено, что все необходимые действия со стороны СММ ОБСЕ по прекращению деятельности на территории Республики должны быть совершены до 30 апреля.