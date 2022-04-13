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48 минут назад

Президент Литвы заявил, что отправится в Киев с "твердым посланием"

Газета.Ruиещё 5

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ближайшее время направится в Киев. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент Литвы отправится в Киев с "твердым посланием"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Направляюсь в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи», — сообщил литовский лидер.

Других подробностей не приводится.

Ранее Науседа заявлял, что Запад должен продолжать наращивать антироссийские санкции и не ждать, что Москва решит остановить спецоперацию на Украине.

Он подчеркнул, что Европа должна перестать покупать газ и нефть РФ, поскольку эти средства якобы идут на финансирование деятельности российской армии на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Европейские политики приехали в Киев

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине.

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