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41 минуту назад

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

RT на русском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска», — говорится в сообщении.

Лукашенко встретили власти Амурской области и члены белорусской делегации.

Ранее в Кремле сообщили, что Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 12 апреля посетят космодром Восточный, после чего проведут переговоры.

В ходе встречи Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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