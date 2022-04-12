В Японии решили признать угрозой Россию и Китай

Исследовательский совет по проблемам обеспечения безопасности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии предложил официально охарактеризовать Россию и Китай как "угрозу" в основополагающих документах по национальной военной политике. Этот термин могут добавить в Основные положения оборонной программы Японии, который планируется пересмотреть в конце текущего года, передает ТАСС, ссылаясь на газету "Иомиури".

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Как сообщается, члены совета во главе с экс-министром обороны Ицунори Онодэрой также указали на необходимость увеличения военных расходов Токио до уровня выше 2% от ВВП страны. Кроме того, они выступили за то, чтобы включить в основные документы по военной политике положение о предоставлении Японии права на нанесение удара по военным базам на территории потенциального противника, если будут наблюдаться явные признаки его подготовки к агрессии.

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Речь идет о покупке или разработке ракет большой дальности. Япония в настоящее время придерживается принципа "пассивной обороны", который предусматривает отказ от обладания наступательными вооружениями, способными наносить удары по другим странам.