В Японии решили признать угрозой Россию и Китай

Исследовательский совет по проблемам обеспечения безопасности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии предложил официально охарактеризовать Россию и Китай как "угрозу" в основополагающих документах по национальной военной политике. Этот термин могут добавить в Основные положения оборонной программы Японии, который планируется пересмотреть в конце текущего года, передает ТАСС, ссылаясь на газету "Иомиури".
Как сообщается, члены совета во главе с экс-министром обороны Ицунори Онодэрой также указали на необходимость увеличения военных расходов Токио до уровня выше 2% от ВВП страны. Кроме того, они выступили за то, чтобы включить в основные документы по военной политике положение о предоставлении Японии права на нанесение удара по военным базам на территории потенциального противника, если будут наблюдаться явные признаки его подготовки к агрессии.
Речь идет о покупке или разработке ракет большой дальности. Япония в настоящее время придерживается принципа "пассивной обороны", который предусматривает отказ от обладания наступательными вооружениями, способными наносить удары по другим странам.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отказывается от ведения с Японией переговоров по мирному договору, "ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции". Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона считает, что ей принадлежат три острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими и не признает даже сам факт территориального спора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.