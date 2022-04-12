СПЧ ООН обвинили в нарушении международного права

«Мы понимаем, как они используют международное право и права человека в своих интересах, когда им это выгодно. Я думаю, что это ставит под большое сомнение то, что представляет из себя Совет по правам человека, ставит под большое сомнение значение прав человека в мире», — заявила эксперт.