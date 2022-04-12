Япония ввела новые санкции против России

Правительство Японии вводит новые санкции против 398 человек и 28 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД, пишет РИА Новости.

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Кроме того, правительство утвердило запрет на новые инвестиции в РФ. С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям.