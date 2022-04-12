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26 минут назад

Япония ввела новые санкции против России

Lenta.ru

Правительство Японии вводит новые санкции против 398 человек и 28 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД, пишет РИА Новости.

Япония ввела новые санкции против России
Фото: ТАССТАСС

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, АО НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел».

Кроме того, правительство утвердило запрет на новые инвестиции в РФ. С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

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8 апреля сообщалось, что Япония в скором времени введет санкции против 400 россиян, а также 20 российских организаций. Как заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, ограничения попадут российские политики, включая депутатов Госдумы, и отдельные военнослужащие. Организации, на которые будут наложены санкции, как пояснил премьер, также связаны с военной сферой.

В мире,Николай Евменов,Олег Салюков,Сергей Суровикин,Техмаш,Госдума,
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