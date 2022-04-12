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29 минут назад

На Украине заявили о наихудшем финансовом состоянии страны

Lenta.ru

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна сейчас находится в худшем финансовом состоянии и призвал мировое сообщество оказать прямую финансовую поддержку Киеву на десятки миллиардов долларов. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

На Украине признали наихудшее финансовое состояние страны
Фото: ReutersReuters

По словам министра, Украина урезала некоторые расходы, однако это не может покрыть дефицит. Он отметил, что ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесенный с начала спецоперации России, оценивается в 270 миллиардов долларов.

Также Марченко призвал развитые страны направить Украине часть средств, полученные в 2021 году для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, через спецсчет, создание которого было одобрено Международным валютным фондом на прошлой неделе. Он допустил, что страны могут выделить или предоставить в долг порядка 5-10 из этих средств.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в текущем году примерно на 45 процентов. Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины сократится на 45,1 процента в 2022 году, при этом падение будет зависеть от продолжительности конфликта.

В мире,Сергей Марченко,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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