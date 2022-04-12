В Европе заявили о риске остаться без света из-за России

Журналист Йиржи Штястны заявил, что при введении санкций на ядерное топливо из России сто миллионов европейцев лишатся электроснабжения. Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

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Штястны объяснил, что в странах Европы, ранее входивших в социалистический блок, электричество вырабатывается с помощью ядерных реакторов, созданных по советским принципам. При этом топливо для них привозят из России. Поэтому автор материала заявил о риске европейцев остаться без света из-за антироссийских санкций.

«Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии», — подчеркнул он.

Публицист добавил, что в разных странах, от Финляндии до Болгарии, реакторы советской модели обеспечивают порядка 40 процентов от производства электроэнергии.

«Зависимость от этих поставок теперь превратилась в серьезную проблему», — отметил он.

По его мнению, поиск замены российскому ядерному топливу потребует многих лет.