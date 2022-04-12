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38 минут назад

Депутат Госдумы РФ Исаев предрек массовый голод на Украине

Ura.Ru

На Украине в ближайшие полгода вероятно начнется голод. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Андрей Исаев в эфире телеканала «Россия-1».

«Осенью на Украине будет голод»
Фото: ТАССТАСС

«Осенью на Украине будет голод. Провалена посевная, разрушены дороги», — заявил Андрей Исаев в эфире шоу «60 минут».

Он отметил, что Евросоюз не будет решать эту проблему, а обойдется отправкой журналистов и пары грузовиков гуманитарной помощи.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ.

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По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей. Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к голоду на Украине, предупредили в Еврокомиссии. Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберт Хунгбо предрек голод всему человечеству из-за ситуации на Украине.

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