На Украине в ближайшие полгода вероятно начнется голод. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Андрей Исаев в эфире телеканала «Россия-1».
«Осенью на Украине будет голод. Провалена посевная, разрушены дороги», — заявил Андрей Исаев в эфире шоу «60 минут».
Он отметил, что Евросоюз не будет решать эту проблему, а обойдется отправкой журналистов и пары грузовиков гуманитарной помощи.
Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ.
По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей. Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к голоду на Украине, предупредили в Еврокомиссии. Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберт Хунгбо предрек голод всему человечеству из-за ситуации на Украине.