«Осенью на Украине будет голод. Провалена посевная, разрушены дороги», — заявил Андрей Исаев в эфире шоу «60 минут».

Он отметил, что Евросоюз не будет решать эту проблему, а обойдется отправкой журналистов и пары грузовиков гуманитарной помощи.