Байдена на выступлении в Белом доме встретили с критикой

Один из посетителей Белого дома поднял во время выступления американского президента Джо Байдена в понедельник плакат с критикой чрезмерных военных расходов Пентагона и применения американских вооружений за рубежом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Фото: Reuters Reuters

Выступление Байдена было посвящено новым мерам американской администрации, направленным на сокращение масштабов насилия с применением самодельного незарегистрированного огнестрельного оружия на территории США.

"Американское оружие приводит к самым большим жертвам за рубежом", - говорилось на плакате, который один из посетителей поднял в тот момент, когда американский лидер завершил выступление и вышел к собравшимся законодателям и другим гостям Белого дома, чтобы пожать им руки.

Как видно на распространенной пресс-пулом Белого дома фотографии, на плакате также были слова про "бюджет Байдена" и график, показывающий, насколько значительную его часть занимают военные расходы.