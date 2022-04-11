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35 минут назад

Байдена на выступлении в Белом доме встретили плакатом с критикой военных расходов США

ТАСС

Один из посетителей Белого дома поднял во время выступления американского президента Джо Байдена в понедельник плакат с критикой чрезмерных военных расходов Пентагона и применения американских вооружений за рубежом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Байдена на выступлении в Белом доме встретили с критикой
Фото: ReutersReuters

Выступление Байдена было посвящено новым мерам американской администрации, направленным на сокращение масштабов насилия с применением самодельного незарегистрированного огнестрельного оружия на территории США.

"Американское оружие приводит к самым большим жертвам за рубежом", - говорилось на плакате, который один из посетителей поднял в тот момент, когда американский лидер завершил выступление и вышел к собравшимся законодателям и другим гостям Белого дома, чтобы пожать им руки.

Как видно на распространенной пресс-пулом Белого дома фотографии, на плакате также были слова про "бюджет Байдена" и график, показывающий, насколько значительную его часть занимают военные расходы.

В апреле 2021 года Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия настоящей эпидемией для Соединенных Штатов, с которой он намерен бороться. Действия американского президента и его администрации, в частности, направлены на борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете.

В мире,Джозеф Байден,Пентагон,
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