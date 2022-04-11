В Эквадоре перекрыли дороги из-за проблем с поставками бананов в РФ

Фермеры в Эквадоре перекрыли дороги после того, как поставки бананов в Россию пришлось приостановить из-за санкций, пишет местное издание El Universo.

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Фермеры требуют у правительства поддержать банановую индустрию, переживающую кризис после начала военной операции России на Украине. Производители хотят, чтобы правительство зафиксировало цены на сырье и выкупило всю продукцию, которую они не смогли поставить на российский рынок.

Протестующие вышли на дороги в провинциях Гуаяса, Лос-Риаос и Эль-Оро и возвели на трассах баррикады из камней.

Производители бананов заявили, что переживают серьезный кризис, теряют продукцию и не имеют ресурсов для продолжения производства и оплаты труда своих рабочих.

«Мы не можем продать фрукты в течение пяти недель, люди потеряли работу, и нам пришлось уволить рабочих», — рассказал владелец бананового хозяйства из Тенгеля.

Чтобы удержать свой бизнес на плаву, многим фермерам приходится продавать имущество или брать кредиты.

«Мы уже остались без ресурсов и даже в долгах, потому что нам нечем платить по кредитам, в ближайшие несколько дней они собираются конфисковать нашу собственность», - пожаловался фермер из Эль-Оро.

Ранее сообщалось, что фермеры из Эквадора не могут поставлять бананы в Россию из-за санкций. Логистические цепочки прервались и возникли проблемы с оплатой.

Эквадорские поставщики вынуждены продавать товар за бесценок на внутреннем рынке или и вовсе отдавать его бесплатно во избежание порчи продукции.