В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
1 час назад

В Эквадоре перекрыли дороги из-за проблем с поставками бананов в РФ

Вероника Полынина

Фермеры в Эквадоре перекрыли дороги после того, как поставки бананов в Россию пришлось приостановить из-за санкций, пишет местное издание El Universo.

В Эквадоре перекрыли дороги из-за проблем с поставками бананов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фермеры требуют у правительства поддержать банановую индустрию, переживающую кризис после начала военной операции России на Украине. Производители хотят, чтобы правительство зафиксировало цены на сырье и выкупило всю продукцию, которую они не смогли поставить на российский рынок.

Протестующие вышли на дороги в провинциях Гуаяса, Лос-Риаос и Эль-Оро и возвели на трассах баррикады из камней.

Производители бананов заявили, что переживают серьезный кризис, теряют продукцию и не имеют ресурсов для продолжения производства и оплаты труда своих рабочих.

«Мы не можем продать фрукты в течение пяти недель, люди потеряли работу, и нам пришлось уволить рабочих», — рассказал владелец бананового хозяйства из Тенгеля.

Чтобы удержать свой бизнес на плаву, многим фермерам приходится продавать имущество или брать кредиты.

«Мы уже остались без ресурсов и даже в долгах, потому что нам нечем платить по кредитам, в ближайшие несколько дней они собираются конфисковать нашу собственность», - пожаловался фермер из Эль-Оро.

Ранее сообщалось, что фермеры из Эквадора не могут поставлять бананы в Россию из-за санкций. Логистические цепочки прервались и возникли проблемы с оплатой.

Эквадорские поставщики вынуждены продавать товар за бесценок на внутреннем рынке или и вовсе отдавать его бесплатно во избежание порчи продукции.

Россия – один из основных экспортных рынков бананов из Эквадора, туда поставляется 20% всего выращиваемого в стране фрукта.

В мире,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители