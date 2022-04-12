Байден попал в неловкое положение во время выступления в Белом доме

Американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации.

Ранее Байден пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.