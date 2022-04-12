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33 минуты назад

Байден вновь оговорился во время своего выступления в Белом доме

Ura.Ruиещё 4

Американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации.

Байден попал в неловкое положение во время выступления в Белом доме
Фото: ReutersReuters

«Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя», — приводит слова Джо Байдена РИА «Новости».

Также глава США ошибся, называя его номинацию, объявив Американская федерация учителей (AFT) вместо Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

Ранее Байден пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.

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Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.

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