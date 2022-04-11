Байден снова оговорился

Президент США Джо Байден оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации. Об этом сообщает РИА "Новости".
Байден в Белом доме объявил, что номинировал на пост директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.
"Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал Байден.
Ранее Байден в ходе своей речи в Варшаве оговорился в названии украинского города Мариуполь и назвал его "Метрополем".
Накануне Байден, выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном защите прав женщин, оговорился, заявив, что порядок выступлений пришлось скорректировать, так как заболел "муж первой леди".
До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что оговорки и неточности, которыми изобилуют публичные выступления президента США Джо Байдена, оскорбительны.
"Касательно того, что он дает пресс-конференцию, а потом они (представители американской администрации) всегда четыре раза поправляются. Вообще-то это оскорбительно", — сказал экс-президент.