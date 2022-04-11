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14 минут назад

Премьер Молдавии призвала вернуться к «настоящему значению» Дня Победы

Lenta.ru

День Победы в Молдавии должен отмечаться скромно, чтобы он не превратился в день, когда пропагандируется война вместо мира, заявила премьер страны Наталья Гаврилица, пишет РИА Новости.

Премьер Молдавии призвала вернуться к «настоящему значению» Дня Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, нужно вернуть «разговор к настоящему значению этого праздника». Политик уточнила, что этот день должен напоминать людям об ужасах войны и важности сохранения мира.

«Я думаю, что в нынешней ситуации все мероприятия, в том числе День Победы, должны быть скромными, с уважением ко всем, кто воевал, чтобы принести мир», — призвала она.

По мнению премьера, надо сконцентрироваться на действиях, которые объединяют.

Ранее стало известно, что парламент Молдавии принял поправки в Кодекс правонарушений, устанавливающие административную ответственность за публичную демонстрацию, продажу или изготовление георгиевской ленты и символа Z. За использование запрещенной символики нарушителям будут грозить штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

В мире,Наталья Гаврилица,
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