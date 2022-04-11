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9 минут назад

Псаки рассказала, что Байден пока не планирует посещать Украину

Газета.Ru

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что пока не планируется поездка президента США Джозефа Байдена на Украину, сообщает ТАСС.

Псаки раскрыла планы Байдена по посещению Украины
Фото: ReutersReuters

Она добавила, что также неизвестно, когда американские дипломаты вернутся в представительства США на территории Украины.

"Очевидно, что присутствие дипломатов (США) "на земле" в наших интересах . На данный момент у меня нет никаких прогнозов по этому поводу", - сказала Псаки, подчеркнув, что для Вашингтона самой важной задачей является "противостояние РФ и предоставление военной поддержки Украине".

Ранее помощник Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также утверждал, что президент США в настоящее время не намерен приезжать в Киев.

По словам Салливана, глава Белого дома при этом каждый день "организует и координирует мир касательно доставки вооружений на Украину". Он отметил, что американский лидер "сосредоточится на этом".

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