Псаки раскрыла планы Байдена по посещению Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что пока не планируется поездка президента США Джозефа Байдена на Украину, сообщает ТАСС.

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Она добавила, что также неизвестно, когда американские дипломаты вернутся в представительства США на территории Украины.

"Очевидно, что присутствие дипломатов (США) "на земле" в наших интересах . На данный момент у меня нет никаких прогнозов по этому поводу", - сказала Псаки, подчеркнув, что для Вашингтона самой важной задачей является "противостояние РФ и предоставление военной поддержки Украине".

Ранее помощник Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также утверждал, что президент США в настоящее время не намерен приезжать в Киев.