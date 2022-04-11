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1 час назад

Макрон заявил, что готов поехать на Украину, если это поможет в урегулировании конфликта

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов вновь отправиться с визитом в Киев, если эта поездка поможет в урегулировании конфликта на Украине.

Макрон заявил о готовности приехать на Украину
Фото: ReutersReuters

"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство", - сказал французский лидер в понедельник, отвечая на вопросы телеканала BFM. "Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным", - заявил он.

Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом построения мира на Украине

Макрон напомнил, что посещал Москву, а затем Киев в начале февраля 2022 года.

В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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