Макрон заявил о готовности приехать на Украину

"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство", - сказал французский лидер в понедельник, отвечая на вопросы телеканала BFM. "Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным", - заявил он.