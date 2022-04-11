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1 час назад

Канцлер Австрии не испытывает оптимизма от разговора с Путиным о ситуации на Украине

ТАСС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве не испытывает оптимизма относительно прекращения боевых действий на Украине.

"У меня в целом нет оптимистичного впечатления, которым я могу с вами поделиться от этого разговора с президентом Путиным", - сказал Нехаммер на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным.

Канцлер Австрии заявил об очень жестком разговоре с Путиным

Канцлер при этом указал на важность возможности "иметь личный контакт, лично сказать президенту [России] о реальности войны, которая сейчас происходит, и как она представляется Европейскому союзу".

"Надо дальше идти по этому пути", - добавил Нехаммер.

Карл Нехаммер,Владимир Путин,ЕС,
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