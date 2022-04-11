Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве не испытывает оптимизма относительно прекращения боевых действий на Украине.
"У меня в целом нет оптимистичного впечатления, которым я могу с вами поделиться от этого разговора с президентом Путиным", - сказал Нехаммер на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным.
Канцлер при этом указал на важность возможности "иметь личный контакт, лично сказать президенту [России] о реальности войны, которая сейчас происходит, и как она представляется Европейскому союзу".
"Надо дальше идти по этому пути", - добавил Нехаммер.