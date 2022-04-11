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27 минут назад

В ФРГ назвали условие вступления Сербии в ЕС

Lenta.ru

Правительство Сербии должно поддержать экономические санкции против РФ. Такое условие для вступления в ЕС назвала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщают РИА Новости

В ФРГ назвали условие вступления Сербии в ЕС
Фото: ReutersReuters

«То же самое касается и других стран на Западных Балканах, которые в эти дни дали четко понять, что они связывают свое будущее, свою безопасность с Европейским союзом. Большинство поэтому придерживается европейских санкций. Поэтому я хочу обратить внимание на некоторые страны, например, Сербию», — заявила министр.

Бербок также отметила, что для положительного решения о вступлении в состав ЕС Белград должен поддержать внешнюю политику Евросоюза в отношении европейской безопасности.

Ранее стало известно, что ЕС пообещали «освободить» Сербию от санкций Евросоюза, связанных с ограничениями в нефтегазовом секторе, если она согласится проголосовать за исключение России из Совета по правам человека ООН. С подобным заявлением выступил и сербский президент Александр Вучич, который рассказал про шантаж со стороны Брюсселя.

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