В ФРГ назвали условие вступления Сербии в ЕС

«То же самое касается и других стран на Западных Балканах, которые в эти дни дали четко понять, что они связывают свое будущее, свою безопасность с Европейским союзом. Большинство поэтому придерживается европейских санкций. Поэтому я хочу обратить внимание на некоторые страны, например, Сербию», — заявила министр.