«Миллионам грозит голод». В Германии заявили о дефиците базовых продуктов

Ситуация на Украине отражается на росте цен на продукты в Германии, а также спровоцировала локальную нехватку подсолнечного масла и муки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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Бербок пояснила, что Украина до сих пор считалась «житницей» для всего мира в том, что касается поставок зерновых.

«Сейчас уничтожаются сельскохозяйственные угодья, надлежащим образом не убирается урожай с полей, <…> разрушаются склады и порты», – заявила она перед отлетом в Мали и Нигер, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в Германии это отражается на росте цен на продукты питания и пустующих в некоторых супермаркетах полках с подсолнечным маслом и пшеничной мукой.

По ее словам, нехватка продовольствия является «попросту экзистенциальным вопросом» для многих других стран.

«Миллионам людей грозит голод, по большей степени в странах, которые и так вынуждены бороться с политической нестабильностью, последствиями климатического кризиса и другими вызовами», – уточнила она.

Во вторник в Германии спрогнозировали рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью изданию Bild заявил, что ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния для немцев.