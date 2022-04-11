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12 минут назад

В Германии заявили о дефиците подсолнечного масла и муки

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Ситуация на Украине отражается на росте цен на продукты в Германии, а также спровоцировала локальную нехватку подсолнечного масла и муки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Миллионам грозит голод». В Германии заявили о дефиците базовых продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бербок пояснила, что Украина до сих пор считалась «житницей» для всего мира в том, что касается поставок зерновых.

«Сейчас уничтожаются сельскохозяйственные угодья, надлежащим образом не убирается урожай с полей, <…> разрушаются склады и порты», – заявила она перед отлетом в Мали и Нигер, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в Германии это отражается на росте цен на продукты питания и пустующих в некоторых супермаркетах полках с подсолнечным маслом и пшеничной мукой.

По ее словам, нехватка продовольствия является «попросту экзистенциальным вопросом» для многих других стран.

«Миллионам людей грозит голод, по большей степени в странах, которые и так вынуждены бороться с политической нестабильностью, последствиями климатического кризиса и другими вызовами», – уточнила она.

Во вторник в Германии спрогнозировали рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью изданию Bild заявил, что ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния для немцев.

Напомним, федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предупредил о «мрачных перспективах» для экономики на фоне ситуации на Украине и роста цен на энергоносители.

В мире,Анналена Бербок,Кристиан Линднер,
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