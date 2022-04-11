Пока вы не уснули: еще одна цель спецоперации на Украине и степень возможности дефолта в России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине

Одна из целей российской спецоперации на Украине положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

Песков оценил возможность дефолта в России

Причины для дефолта в России отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил наличие потенциала для выполнения всех обязательств. При этом представитель Кремля указал на то, что неконструктивная позиция оппонентов может усугубить положение. Напомним, что 9 апреля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт) с CC/C. Песков прокомментировал оценку кредитоспособности страны.

«Новый раскол»: как западные СМИ оценили выборы во Франции

Противостояние нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона и его основной соперницы Марин Ле Пен отражает конфликт внутри страны между управленцами и рабочими и пока невозможно предсказать исход выборов. Об этом пишут западные издания, анализ публикаций которых сделало РИА Новости. 10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 97% голосов избирателей, Макрон набрал 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 24 апреля.

«Двери закрыты»: Песков поспорил с Клинтоном о России и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова экс-президента США Билла Клинтона, заявившего, что он предлагал Ельцину и Путину членство РФ в НАТО. По словам представителя Кремля, Соединенные Штаты неоднократно сообщали о невозможности присоединения России к альянсу. Он также не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о наступлении на Киев и другие украинские города.

«Выбежала женщина, вся в огне»: жители Ступино рассказали о взрыве газа

Ранним утром в пятиэтажном доме в подмосковном городе Ступино произошел взрыв — предположительно, в одной из квартир произошла утечка бытового газа. Обрушились квартиры на четвертом и пятом этажах. Два человека, включая 12-летнего ребенка, погибли. Местные жители рассказали «Газете.Ru», что слышали и видели во время ЧП.

Венгрия заявила о готовности платить за газ в рублях

Венгрия готова производить оплату за российский газ в рублях. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС. Он подчеркнул, что выполнение условия Москвы не будет нарушением санкций ЕС.

Курсы доллара и евро взлетели на Мосбирже

Доллар и евро в первые минуты торгов на Московской бирже поднялись на 6 рублей: «американец» превысил 82 рубля, «европеец» составил почти 88,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в моменте достиг 82,09 рубля.

Водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП

Московские автомобилисты смогут покидать место ДТП. Как сообщает «Коммерсантъ», такую возможность водителям предоставят в рамках эксперимента, который направлен на борьбу с «повторными авариями» — когда в стоящий на дороге автомобиль врезается другой. В Дептрансе столицы подчеркнули, что эксперимент пройдет на крупных магистралях Москвы, которые оснащены камерами — МКАД, Третье транспортное кольцо, хорды и ЦКАД. Покинуть проезжую часть водители смогут лишь в том случае, если в аварии ней нет пострадавших.

СМИ сообщили о повторном отъезде Собчак из РФ

Телеведущая Ксения Собчак была замечена в московском аэропорту Домодедово. Как сообщает «КП», журналистка снова улетела из России и направилась в израильский Тель-Авив. На своих страницах в соцсетях Собчак объяснила, что находится в рабочей командировке для съемок «классного контента». Телеведущая пожаловалась, что сейчас подобные перелеты стали занимать больше времени.

Суд определил размер алиментов Мамаева

Пресненский суд Москвы определил размер алиментов футболиста Павла Мамаева на содержание дочери от его бывшей жены, Аланы. Как сообщает РИА Новости, полузащитник «Химок» будет отдавать на ребенка треть от своих доходов.