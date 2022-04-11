Грузия поблагодарила Украину за ускорение пути в ЕС

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили поблагодарила Украину в связи с получением сегодня Тбилиси от Евросоюза опросника по поводу ускоренного предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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На брифинге президент назвала сегодняшний день «одним из самых достойных в истории Грузии». По ее словам, этот опросник страна могла получить лишь через несколько лет.

«За этот шанс мы должны быть благодарны всем странам ЕС, руководству этой организации, Совету Европы, но еще больше Украине и борьбе за Украину»,- сказала она на брифинге.

По словам Саломэ Зурабишвили, не будь этой борьбы, то этот день не настал бы так быстро, а сейчас ЕС решил ускорить процессы.

Ранее Грузия планировала подать заявку в ЕС в 2024 году.