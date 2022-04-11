В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
26 минут назад

Раскрыты детали тайного визита Бориса Джонсона в Киев

Lenta.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал автомобиль, вертолет, военный самолет и поезд для того, чтобы добраться до Киева и встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Детали тайного визита раскрыли журналисты Daily Mail.

Раскрыты детали тайного визита Бориса Джонсона в Киев
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

В частности, стало известно, что по прибытии в украинскую столицу Джонсон провел часовую встречу в формате тет-а-тет с президентом страны, а затем совершил с ним 30-минутную прогулку по городу до майдана Независимости. Во время обхода столицы британцу подарили керамический кувшин в форме петуха.

Позднее лидеры государств снова переговорили за ужином — в меню был салат с козьим сыром, куриный суп, ростбиф и вареники с вишней.

В общей сложности Джонсон находился в Киеве около пяти часов.

«Он уехал в пятницу [8 апреля] вечером, провел в пути всю ночь, а вернулся в Великобританию в воскресенье [10 апреля] утром», — уточнили в пресс-службе британского премьера.

Отмечается, что поездка, которая планировалась в течение нескольких недель, должна была держаться в секрете, пока Джонсон не покинет зону боевых действий, однако украинское посольство в Лондоне сообщило об этом раньше времени, разместив соответствующий пост в Twitter и сопроводив его смайликом с подмигиванием и словом «сюрприз».

О тайном визите Джонсона на Украину и встрече с Зеленским стало известно 9 апреля. По итогам переговоров украинский лидер рассказал, что премьер был очень конкретным в своих заявлениях. Зеленский также поделился, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители