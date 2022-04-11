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1 час назад

Десятки бизнес-джетов россиян застряли в Дубае

Вероника Полынина

Десятки принадлежащих россиянам бизнес-джетов застряли в Дубае из-за санкций, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на спутниковые снимки и данные авиационно-исследовательской фирмы WINGX. На статью WSJ обратил внимание «Интерфакс».

Десятки бизнес-джетов россиян застряли в Дубае
Фото: ReutersReuters

Богатые россияне передислоцируют свои частные самолеты в Дубай в попытке спасти их от конфискации. Однако из-за ограничений в отношении российского авиационного сектора бизнес-джеты фактически не могут осуществлять полеты.

Согласно данным консалтинговой компании WINGX на 6 апреля 2022 года, в аэропорту Дубая находились порядка 30 частных самолетов, которые за предыдущий год чаще всего осуществляли полеты из России. Всего с конца февраля в терминалах аэропорта Дубая побывали более 100 бизнес-джетов, связанных с россиянами.

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По словам исполнительного директора лондонского авиационного брокера Freestream Aircraft Ltd. Алирезы Иттихадие, россияне переводят частные самолеты в Дубай, поскольку ОАЭ не поддерживают антироссийские санкции и избегают публичной критики российских действий на Украине.

Стоимость парковки бизнес-джетов в международном аэропорту Дубая составляет порядка тысячи долларов в сутки.

7 апреля США ввели экспортные санкции против «Аэрофлота», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Минторг США запретил этим авиакомпаниям экспорт и реэкспорт компонентов американского производства, в том числе через посредников в третьих странах.

В мире,Ютэйр,Аэрофлот,
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