Власти Вильнюса намерены увольнять учителей, поддерживающих политику России

Власти литовской столицы принимают меры к тому, чтобы узаконить увольнение с работы учителей, публично поддерживающих политику России . Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте вильнюсской мэрии.

"Самоуправление консультируется с юристами о правовой основе увольнения работников [школ], демонстрирующих поддержку российскому режиму, а также о том, чтобы, уйдя с работы по собственному желанию, они не могли трудоустроиться в других учебных заведениях", - отмечается в тексте.

Как утверждает мэрия, до городских властей дошли слухи о том, что учителя на уроках излагают свое позитивное отношение к политике России, а также делают соответствующие записи в социальных сетях. Некоторые из таких преподавателей после вскрытия этих фактов якобы уволились по собственному желанию.