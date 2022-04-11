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1 час назад

Власти Вильнюса намерены увольнять учителей, поддерживающих политику России

ТАСС

Власти литовской столицы принимают меры к тому, чтобы узаконить увольнение с работы учителей, публично поддерживающих политику России. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте вильнюсской мэрии.

Власти Вильнюса намерены увольнять учителей, поддерживающих политику России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самоуправление консультируется с юристами о правовой основе увольнения работников [школ], демонстрирующих поддержку российскому режиму, а также о том, чтобы, уйдя с работы по собственному желанию, они не могли трудоустроиться в других учебных заведениях", - отмечается в тексте.

Как утверждает мэрия, до городских властей дошли слухи о том, что учителя на уроках излагают свое позитивное отношение к политике России, а также делают соответствующие записи в социальных сетях. Некоторые из таких преподавателей после вскрытия этих фактов якобы уволились по собственному желанию.

"Призываем школы и родительские комитеты информировать самоуправление о каждом подобном случае", - указывается в сообщении мэрии.

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