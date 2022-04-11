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1 час назад

Дания закупит миллионы таблеток с йодом на случай ядерной аварии

Lenta.ru

Власти Дании решили закупить два миллиона таблеток с йодом на случай ядерной аварии в непосредственной близости от границ страны. Об этом заявили в управлении Дании по здравоохранению, передает РИА Новости.

Дания закупит миллионы таблеток с йодом на случай ядерной аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что спецоперация России на Украине доказала, что мир непредсказуем.

«Поэтому датское управление здравоохранения пересмотрело объемы запасов йода в Дании, которые должны быть использованы в случае ядерной аварии в непосредственной близости от нас», — рассказали в управлении.

В Копенгагене также добавили, что это решение основано на прогнозах агентства по чрезвычайным ситуациям Дании. Отмечается, что таблетки с йодом следует принимать только в случае ядерной аварии. Указанные два миллиона таблеток должны охватить уязвимые группы населения — детей, беременных и кормящих женщин, медицинских работников.

Ранее стало известно, что Китай ускорил темп наращивания ядерного потенциала, опасаясь, что Вашингтон захочет сместить нынешнее правительство КНР. Так, в Пекине переосмыслили и оценили заново масштабы угрозы, которую могут представлять США.

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