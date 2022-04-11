Власти Польши предупредили о возможной отмене авиарейсов из-за конфликта с диспетчерами

"Сообщаем, что в ближайшие дни авиатрафик над Польшей может стать нерегулярным, рейсы могут опаздывать или вообще отменяться. Призываем пассажиров быть готовыми и к возможности опозданий, и к отмене конкретных рейсов", - говорится в коммюнике УГА.