Власти Польши предупредили о возможной отмене авиарейсов из-за конфликта с диспетчерами

Управление гражданской авиации Польши предупредило в понедельник о возможном нарушении авиасообщения над страной в ближайшие дни в результате конфликта с профсоюзом диспетчеров.
"Сообщаем, что в ближайшие дни авиатрафик над Польшей может стать нерегулярным, рейсы могут опаздывать или вообще отменяться. Призываем пассажиров быть готовыми и к возможности опозданий, и к отмене конкретных рейсов", - говорится в коммюнике УГА.
Главной причиной возможных проблем называется конфликт профсоюза авиадиспетчеров с польским государственным Агентством воздушных перевозок по вопросам безопасности. Лидеры профсоюза считают недопустимым увеличивать нагрузку на работающих диспетчеров из-за увольнения или ухода на больничный их коллег. Очередная встреча представителей профсоюза и АВП прошла в понедельник, но завершилась без конкретных результатов.
Как отмечают польские СМИ, первые нарушения в работе аэропортов были зафиксированы еще в пятницу.