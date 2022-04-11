Гражданка США рассказала о жизни в Мариуполе

Украинка с американским гражданством Людмила Сахно рассказала, что мариупольцы получали продукты от российских военных. Видеозапись разговора с ней опубликовал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

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Сахно живет в Америке и каждый год приезжает к друзьям в Мариуполь. В 2022 году она также оказалась в городе.

Она заявила Григорьеву, что мариупольцы в последнее время не получали помощи от украинских властей.

«Да сейчас. Украинская власть, помощь? Никакой. Только бегали с оружием», - сказала она.

По словам Сахно, мариупольцы получали продукты от российских военных.

«За хлеб спасибо, много хлеба привозили, сладости, конфеты. И сыр давали», - заявила она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.