Гражданка США рассказала о жизни в Мариуполе

Украинка с американским гражданством Людмила Сахно рассказала, что мариупольцы получали продукты от российских военных. Видеозапись разговора с ней опубликовал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
Сахно живет в Америке и каждый год приезжает к друзьям в Мариуполь. В 2022 году она также оказалась в городе.
Она заявила Григорьеву, что мариупольцы в последнее время не получали помощи от украинских властей.
«Да сейчас. Украинская власть, помощь? Никакой. Только бегали с оружием», - сказала она.
По словам Сахно, мариупольцы получали продукты от российских военных.
«За хлеб спасибо, много хлеба привозили, сладости, конфеты. И сыр давали», - заявила она.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.
По состоянию на 11 апреля продолжались бои за Мариуполь. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что количество жертв среди мирного населения города может превышать пять тысяч человек.