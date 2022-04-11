Великобритания ввела санкции против действующего и бывшего президентов Республики Сербской

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Жельки Цвиянович и ее предшественника, члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД Соединенного Королевства.

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Отмечается, что Цвиянович и Додик подпали под ограничения, предполагающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, в связи с "дестабилизирующей деятельностью в Боснии и Герцеговине". Британское внешнеполитическое ведомство уточнило, что Цвиянович и Додик стали первыми фигурантами "боснийского санкционного списка".

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"<...> Оба лица использовали свое служебное положение, чтобы добиваться фактического отделения Республики Сербской - одного из двух энтитетов Боснии и Герцеговины - от страны в нарушение конституции", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что действия Додика направлены на "выход Республики Сербской из участия в работе ключевых государственных институтов", а сам политик "использует сеющую распри, опасную, националистическую риторику и подрывает мир в стране и регионе". В свою очередь Цвиянович, по версии британских властей, "публично прославляла военных преступников и отрицала геноцид в Сребренице". Лондон считает, что "действия и риторика" Додика и Цвиянович "подрывают Дейтонское соглашение о мире 1995 года". В связи с этим глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала союзников присоединиться к принятым санкциям.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, Босния и Герцеговина состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины ( 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).