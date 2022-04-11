Трамп обвинил Байдена в "раздавливании" американского среднего класса

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден спровоцировал "безудержную" инфляцию, а также рост цен на газ и продовольствие в стране, сообщает телеканал "360".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, демократы "объявили войну американской энергетике, а сейчас средний класс раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие". Он также добавил, что, придя в магазин, американский гражданин рискует не увидеть ничего на полках.

Видео дня

"Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?" — сказал Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Ранее Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории. Трамп также предрек США "экономический кошмар". По его мнению, "радикальные демократы" во главе с Байденом рискуют всем, что создало бывшее руководство страны.

В свою очередь, генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что администрация Джо Байдена "не заботится" о притоке мигрантов, пересекающих южную границу, передает ФАН. По его словам, в Белом доме не понимают реальности или не заботятся о реальности того, что происходит на границе Техаса

"В конечном счете там не думают и о том, что происходит со всеми нашими штатами, потому что на самом деле каждый штат сейчас является пограничным государством, и на него влияет то, что происходит вдоль границы. Ведь резко увеличилось количество передозировок наркотиками, распространился COVID, были всевозможные проблемы с преступностью", - подчеркнул он.

Кроме того, бывший член палаты представителей, экс-федеральный прокурор, а сейчас ведущий программы Sunday Night in America на Fox News Трей Гауди заявил, что Джо Байден будет вынужден заняться миграционным кризисом, который он же сам и спровоцировал.