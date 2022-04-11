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12 минут назад

Стали известны результаты первого тура президентских выборов во Франции

Елена Прошина

По итогам подсчета 100% голосов действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% в первом туре президентских выборов, его ближайший конкурент, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набрала 23,15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Франции.

Замыкает тройку лидеров Жан-Люк Меланшон, который получил 21,95% поддержки. На четвертом месте находится кандидат крайне правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур (7,07%), а на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,78%).

Напомним, что Макрон и Мари Ле Пен проходят во второй тур выборов, который состоится 24 апреля. По законам Франции, победителем считается тот кандидат, который набрал 50% + 1 голос избирателей. На выборах 2017 года оба политика также «встретились» во втором туре — тогда за Макрона проголосовали 66,1% принявших участие в выборах, а за Ле Пен — 33,9%.

В мире,Видео,Эрик Земмур,Валери Пекресс,Эммануэль Макрон,Партия "Республиканцы",
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