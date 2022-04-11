По итогам подсчета 100% голосов действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% в первом туре президентских выборов, его ближайший конкурент, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набрала 23,15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Франции.

Напомним, что Макрон и Мари Ле Пен проходят во второй тур выборов, который состоится 24 апреля. По законам Франции, победителем считается тот кандидат, который набрал 50% + 1 голос избирателей. На выборах 2017 года оба политика также «встретились» во втором туре — тогда за Макрона проголосовали 66,1% принявших участие в выборах, а за Ле Пен — 33,9%.