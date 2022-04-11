Французские жандармы начнут расследовать военные преступления на Украине

Французские жандармы прибыли на Украину и вскоре займутся расследованием военных преступлений. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Франции в стране Этьен де Понсен.

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По словам дипломата, правоохранители начнут свою работу завтра, 12 апреля. Сейчас группа научных и технических специалистов находится во Львове.

Как пояснил де Понсен, работать они будут исключительно вместе с украинскими расследователями.

«[Они] первые, кто оказывает такую помощь», — заверил он.