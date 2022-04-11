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1 час назад

Французские жандармы начнут расследовать военные преступления на Украине

Lenta.ru

Французские жандармы прибыли на Украину и вскоре займутся расследованием военных преступлений. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Франции в стране Этьен де Понсен.

Французские жандармы начнут расследовать военные преступления на Украине
Фото: GloballookpressGloballookpress

По словам дипломата, правоохранители начнут свою работу завтра, 12 апреля. Сейчас группа научных и технических специалистов находится во Львове.

Как пояснил де Понсен, работать они будут исключительно вместе с украинскими расследователями.

«[Они] первые, кто оказывает такую помощь», — заверил он.

Украинские власти обвиняют российских военных в преступлениях против мирного населения сразу в нескольких городах, Минобороны РФ опровергает обвинения. На фоне заявлений Киева европейские страны ввели новый пакет санкций и выслали множество российских дипломатов.

В мире,Минобороны России,
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