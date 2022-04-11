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10 минут назад

Рост цен в Чехии достиг самого высокого уровня за четверть века

Lenta.ru

Годовой уровень инфляции в Чехии по итогам марта оказался 12,7 процента, что стало самым высоким показателем за четверть века. В мае 1998 года он был на уровне 13 процентов, говорится на сайте статуправления страны (ЧСУ).

Рост цен в Чехии достиг самого высокого уровня за четверть века
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потребительские цены увеличились по сравнению с мартом 2021 года на 12,7 процента. Больше всего подорожало автомобильное топливо, которое продавалось примерно на 50 процентов дороже, чем годом ранее. Литр самого популярного бензина Natural 95 достиг 44,5 кроны (около двух долларов), а литр дизельного топлива — 47 крон (около 2,1 доллара).

При этом цена электричества для населения взлетела на 24,7 процента, газа — на 37,7 процента. Среди отдельных видов продовольственных товаров существеннее всего подорожало масло — 31,9 процента, мука — 30,3 процента, картофель — 21,4 процента и молока — 20,1 процента. Заметно подорожали одежда и обувь (на 20 и 15,4 процента соответственно).

Чехия поддерживает максимальное ужесточение Евросоюзом санкций против России в связи с событиями на Украине, сказал министр иностранных дел республики Ян Липавский, передает ТАСС.

Индекс мировых цен на еду в мире подскочил на 12,6 процента в марте, достигнув исторического рекорда. Потребительские цены в еврозоне в феврале взлетели на 5,8 процента в годовом выражении.

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