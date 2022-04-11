В офисе Зеленского назвали Украину "новым Израилем"

По мнению советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, украино-российское противостояние будет длиться до 2035 года. Об этом пишет URA.RU.

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Арестович выразил уверенность, что конфликт с Москвой перешел в затяжную фазу и растянется на годы.

«Несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два года, а возможно, [каждые] пять лет. И большие столкновения каждые семь—восемь лет. Здесь новый Израиль, только масштабы круче», - заметил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.