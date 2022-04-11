В офисе Зеленского назвали Украину "новым Израилем"

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20 минут назад

На Украине предсказали противостояние с Россией до 2035 года

Алиса Селезнёва

По мнению советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, украино-российское противостояние будет длиться до 2035 года. Об этом пишет URA.RU.

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Фото: ReutersReuters

Арестович выразил уверенность, что конфликт с Москвой перешел в затяжную фазу и растянется на годы.

«Несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два года, а возможно, [каждые] пять лет. И большие столкновения каждые семь—восемь лет. Здесь новый Израиль, только масштабы круче», - заметил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в ответ на шаги России по деэскалации Киев представил проект соглашения, который расходится с договоренностями, зафиксированными в Стамбуле. «Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента Зеленского на продолжение боевых действий», - заявил глава МИД России.

В мире,Алексей Арестович,Сергей Лавров,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,
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