Украинец облил посольство России в Риме красной краской

Гражданин Украины , личность которого не раскрывается, облил ведущую на территорию посольства России в Риме дверь красной краской. Об этом сообщает РИА Новости .

«В связи с инцидентом в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства и провести объективное расследование инцидента», — отметили в дипмиссии.

6 апреля литовские активисты вылили красную краску в городской пруд в Вильнюсе, расположенный напротив посольства России, в знак протеста против военной операции на Украине. Отмечалось, что мероприятие заранее было согласовано местными властями, а сама краска не представляла опасность для окружающей среды. После окрашивания водоема в него спустилась литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите.