«Новый раскол»: как западные СМИ оценили выборы во Франции

Противостояние нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона и его основной соперницы Марин Ле Пен отражает конфликт внутри страны между управленцами и рабочими и пока невозможно предсказать исход выборов. Об этом пишут западные издания, анализ публикаций которых сделало РИА Новости.

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10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 97% голосов избирателей, Макрон набрал 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 24 апреля.

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Во Франции произошел «новый раскол» и противостояние между Макроном и Ле Пен отражает конфликт управленцев и рабочих, города и периферии, идей европейской интеграции и национального суверенитета, отмечает Le Monde.

В свою очередь Le Figaro и The Times прогнозируют куда более напряженный второй тур, чем шесть лет назад, когда Макрон выиграл у Ле Пен со значительным перевесом (66% против 34%), подчеркнув, что сейчас исход второго тура предсказать невозможно.

Результат голосования на выборах президента Франции будет зависеть от избирателей, которые поддержали в первом туре кандидата Меланшона, занявшего третье место. И сейчас, в отличие от того, что было шесть лет назад, у них «может возникнуть соблазн проголосовать за Ле Пен в знак протеста против действующего президента», пишет The Guardian.

The Washington Post и Financial Times констатируют, что переизбрание Макрона под вопросом из-за «испарения» поддержки, полученной им на фоне украинского кризиса, а Ле Пен «как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.