Спасение выдры из глубокого бассейна сняли на видео

В Канаде волонтер спас выдру из глубокого бассейна. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Лента добра».
Животное не могло самостоятельно выбраться из искусственного водоема. На помощь оказавшейся в беде выдре пришел человек. Сначала протянул маленькому хищнику совок, затем шланг, но все попытки выбраться на сушу у зверька оказались напрасными. Тогда канадец принес бревно, и выдра смогла по нему вылезти из бассейна.
Ранее сообщалось, что вышедший к людям бобер в Татарстане напал на мужчину, который хотел его сфотографировать.