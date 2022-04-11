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1 час назад

Спасение выдры из глубокого бассейна сняли на видео

Александр Кузьмин

В Канаде волонтер спас выдру из глубокого бассейна. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Лента добра».

Животное не могло самостоятельно выбраться из искусственного водоема. На помощь оказавшейся в беде выдре пришел человек. Сначала протянул маленькому хищнику совок, затем шланг, но все попытки выбраться на сушу у зверька оказались напрасными. Тогда канадец принес бревно, и выдра смогла по нему вылезти из бассейна.

Ранее сообщалось, что вышедший к людям бобер в Татарстане напал на мужчину, который хотел его сфотографировать.

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