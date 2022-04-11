Спасение выдры из глубокого бассейна сняли на видео

Животное не могло самостоятельно выбраться из искусственного водоема. На помощь оказавшейся в беде выдре пришел человек. Сначала протянул маленькому хищнику совок, затем шланг, но все попытки выбраться на сушу у зверька оказались напрасными. Тогда канадец принес бревно, и выдра смогла по нему вылезти из бассейна.